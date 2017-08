Open Vld wil enkel nog groene bedrijfswagens

DIETERT BERNAERS

24/08/17 - 06u18

© Thinkstock.

Een bedrijfswagen op diesel of benzine? Die krijgen geen fiscaal voordeel meer omdat ze te vervuilend zijn. Zo wil Open Vld in tien jaar tijd het wagenpark fors vergroenen. De Vlaamse coalitiepartners steunen het idee.

Sector is pro

Lachaert laat zich niet vastpinnen op één bepaalde technologie. Hij wil om de vijf jaar bepalen welke criteria gelden om in aanmerking te komen als 'groene bedrijfswagen'. Daarbij moet gekeken worden naar technologische evoluties, de kostprijs en de CO2-uitstoot.



De sector wil hier mee zijn schouders onder zetten. "De fiscaliteit is een krachtig middel om de leasingmarkt te vergroenen", zegt Joost Kaesemans van autofederatie Febiac, al waarschuwt hij meteen voor praktische bezwaren. Het beperkte rijbereik en het kleine aantal laadpalen staan momenteel de doorbraak van elektrische wagens in de weg. Slechts 0,7% van de nieuwe bedrijfswagens is elektrisch, een dikke 5% hybride.



Kris Peeters, lector verkeerskunde aan de PVCO Hasselt, is kritisch: "Dit moedigt nog altijd autogebruik aan. Ook elektrische auto's staan in de file. Bovendien is de vraag wat een groene auto is. Niet zo lang geleden werden diesels gepromoot als 'groen'. We moeten dat kritisch bekijken." (RW)