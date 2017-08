Voorlopig geen aanvullend pensioen voor Vlaamse contractuele ambtenaren

Door: redactie

Vlaams minister van Amb­tenarenzaken Liesbeth Homans (N-VA) gaat haar Vlaamse contractuele ambtenaren voorlopig geen aanvullend pensioen toekennen, hoewel de federale contractuelen dat wel zullen krijgen. Dat schrijven de Mediahuis-kranten vandaag. Volgens het kabinet-Homans komt het aanvullend pensioen er wel degelijk. Maar eerst zijn nog een reeks studies nodig. "Daarbij zullen ook de budgettaire consequenties in rekening gebracht moeten worden", zegt haar woordvoerder.

Omdat ze als niet-vastbenoemde ambtenaren een pensioen krijgen zoals gewone werknemers, en dus een pak minder dan hun collega's, kunnen alle ambtenaren vanaf dit jaar een aanvullend pensioen krijgen. De federale regering voorziet 30 miljoen euro om dit jaarlijks te doen. "Maar Homans heeft de vakbonden laten weten dat ze daar nu geen geld voor heeft", zegt Luc Hamelinck, voorzitter van ACV-Openbare Diensten.



Homans' woordvoerder Antoon De Bock zegt dat eerst nog studiewerk nodig is voor van een aanvullend pensioen sprake kan zijn. Maar volgens Hamelinck had Homans dit huiswerk al gemaakt kunnen hebben. Het is volgens hem hoogst ongebruikelijk dat Vlaamse ambtenaren minder krijgen dan hun federale collega's.