Geens na onderzoek Barcelona: "Alle moskeeën moeten melden welke imam er predikt"

FT

24/08/17 - 00u01 Bron: Belga

Minister van Justitie Koen Geens in Terzake. © Screenshot VRT NWS.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil een duidelijk zicht krijgen op welke imams in ons land preken en aan welke moskee ze verbonden zijn. Dat heeft hij in Terzake gezegd. De Moslimexecutieve moet daarbij helpen. Geens deed die uitspraak nadat bekend raakte dat het vermoedelijke brein achter de aanslagen in Catalonië ook een link had met ons land.

De Moslimexecutieve moet info doorspelen aan de Staatsveiligheid. Zo komen we tot een systeem waarin de Staatsveiligheid onmiddellijk verneemt wie predikt, ook in niet-erkende moskeeën Geens

Het onderzoek naar de aanslagen in Barcelona en Cambrils, bracht naar voren dat de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty, die de jongeren uit Ripoll op korte tijd zou gebrainwasht hebben, vorig jaar een tijdlang in Vilvoorde verbleef. Zo vroeg hij onder meer te mogen prediken in de moskee van Machelen-Diegem, maar dat werd hem uiteindelijk geweigerd.



Naar aanleiding van die gebeurtenissen, was minister Geens deze avond in Terzake vastberaden: "Ik ga de Moslimexecutieve vragen dat zij alle Belgische moskeeën, erkend of niet erkend, vragen elke imam die daar passeert te melden. De Moslimexecutieve moet die informatie aan de Staatsveiligheid doorspelen. Zo komen we tot een systeem waarin de Staatsveiligheid onmiddellijk verneemt wie predikt, ook in niet-erkende moskeeën."



Vanwege de scheiding tussen kerk en staat is Geens wel verplicht een slag om de arm te houden. "Ik weet niet of de Moslimexecutieve die informatie van elke moskee zal krijgen. Ik kan dat niet eisen. In ons land geldt godsdienstvrijheid. Dat wil zeggen dat onze erediensten mensen kunnen laten prediken die zij wensen."



Niet schuldig

Geens zei verder nog niet te willen dat België de schuld voor de aanslagen op zich neemt. "Es Satty was een toevallige passant die door de moslimgemeenschap zelf al snel is verwijderd. We moeten die gemeenschap daarvoor loven en prijzen. Bovendien heeft de Spaanse overheid ons nooit duidelijk gemaakt dat hij gevaarlijk was, hoewel hij lang in Spanje heeft gewoond."