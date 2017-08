Koppel gered uit brandende flat in Nederbrakel

Ronny De Coster

23/08/17 - 20u30

© Ronny De Coster.

Het heeft deze namiddag vrij zwaar gebrand in een flat aan de Wielendaalstraat in het centrum van het Oost-Vlaamse Nederbrakel. De brandweer moest met een ladderwagen een koppel, samen met hun hond en twee katten op de bovenste verdieping bevrijden. Hun flat is door rook onbewoonbaar. De man wiens flat helemaal is uitgebrand, is met rookintoxicatie opgenomen in het ziekenhuis.