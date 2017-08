Ongeval met twee vrachtwagens: anderhalf uur filerijden richting Gent

FT

23/08/17 - 19u14

Wie vandaag naar de kust wilde, moest rekening houden met lange wachttijden op de E40 en de E34. Vanavond is het ook in de andere rijrichting prijs. © Photo News.

Sint-denijs-westrem

De ellende op de E40 blijft duren. Nadat het deze middag aanschuiven was richting de kust, is het nu in de andere richting prijs. Ter hoogte van Sint-Denijs-Westrem vond in de vooravond een ongeval plaats met twee vrachtwagens. Een van de voertuigen stond in schaar en moest worden rechtgetrokken. Twee rijstroken werden even volledig afgesloten. Intussen is het incident afgehandeld, maar wie van Brugge naar Gent wil, moet rekening houden met stapvoets verkeer vanaf Aalter. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum is het minstens anderhalf uur filerijden. Aangeraden wordt een andere route te kiezen, via Maldegem of Kortrijk.