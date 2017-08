Vermist meisje (8) op strand wordt vijf kilometer verder teruggevonden

Bart Boterman

23/08/17 - 18u28

De reddingshelikopter rukte uit. © photo news.

In Oostende vond vanmiddag een grote zoekactie plaats naar een vermist meisje.

Het meisje van 8 jaar was rond 13 uur spoorloos ter hoogte van de Louisalaan en een zoekactie van de ouders en de strandredders leverde niets op. Om 14 uur werd de 'procedure drenkeling' ingezet waarbij de politie, strandredders, brandweer, reddingshelikopter, reddingsschepen van DAB Vloot en de scheepvaartpolitie in actie schoten. Het meisje kon namelijk in het water verzeild zijn geraakt.



Na in totaal twee uur zoeken, rond 15.10 uur, werd het meisje gevonden ter hoogte van de Roze Villa in Raversijde, liefst vijf kilometer van waar ze verdween. Ze werd herenigd met de ouders.



Tijdens de zoekactie raakte nog een jongen van 11 vermist, maar die werd snel teruggevonden.