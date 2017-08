Opvallend: we stelen vaker dan vroeger, en vooral voedsel

FT

23/08/17 - 17u42

Een winkeldief slaat toe in de groenten- en fruitafdeling van een supermarkt. © Tim Van Damme.

We stelen vaker dan vroeger. Zo is het aantal gestolen goederen met liefst acht procent toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van de vzw Preventie en Veiligheid. Opvallend: winkeldieven blijken meer dan vroeger geïnteresseerd in voeding.

Dagelijks werden in 2016 meer dan veertig producten gestolen uit de rekken van Belgische winkels. Bij een enquête over winkeldiefstallen, afgenomen bij 57 ondernemingen met in totaal 855 verkooppunten, blijkt dat de Belg in totaal 45.456 goederen ontvreemdde, of 3.000 artikelen meer dan het jaar voordien. De cijfers betreffen dieven die hun diefstal bekenden of op heterdaad betrapt werden.



Twintigers en dertigers stelen het meest, slaan meestal toe tussen vier en vijf uur in de namiddag en in de winter. In de zomer worden er opvallend minder spullen meegegrist. Misschien wel het opvallendste cijfer: de meeste diefstallen vinden plaats in Wallonië, met liefst 51 procent (en dat cijfer blijft stijgen). In Vlaanderen bedraagt het aantal winkeldiefstallen slechts 19,9 procent, een dalende trend. Ook in Brussel wordt meer gestolen (28,8 procent).