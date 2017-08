Open Vld wil wettelijk kader voor gebruik van leugendetector

Bewerkt door: aja

Open Vld-kamerleden Nele Lijnen en Carina Van Cauter willen het gebruik van de leugendetector of polygraaf wettelijk vastleggen. Nu liggen de voorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van de polygraaftest vast in omzendbrieven, maar de inhoud ervan is niet bindend.

Nele Lijnen (Open Vld) © photo news. De polygraaf kan ingezet worden om de geloofwaardigheid van iemands verklaringen te toetsen. "Het resultaat van zo'n test is slechts een bijkomend hulpmiddel voor het onderzoek. Het kan een goede aanvulling zijn op klassieke getuigenverklaringen, DNA-onderzoek en andere elementen in een onderzoek", vertelt Lijnen.



"In 70% van de gevallen wordt de polygraaf ingezet in zedenzaken. Vooral omdat in die zaken vaak materieel bewijs ontbreekt en dat er een woord-tegen-woord-situatie ontstaat tussen slachtoffer en verdachte", vertelt het Open Vld-kamerlid verder.

Omzendbrieven Carina Van Cauter (Open vld) © belga. Het gebruik van de polygraaf is in België niet per wet geregeld, maar met twee omzendbrieven uit 2003 van de minister en het College van procureurs-generaal.



"In die omzendbrieven worden heldere voorwaarden en richtlijnen voorgeschreven, maar de inhoud is niet bindend. Dat kan tot problemen leiden. Dat bleek ook in het Adviescomité Maatschappelijke Emancipatie van de Kamer dat zich buigt over de problematiek van verkrachtingen", zegt Van Cauter.