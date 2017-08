Autodieven stelen 45 auto's in regio Brussel

Bewerkt door: ESA

Het Brusselse parket heeft celstraffen van 30 maanden tot 6 jaar gevorderd tegen vier Poolse mannen. De vier zouden in 2016 een 45-tal wagens gestolen hebben in de Brusselse regio. Die werden vervolgens naar Polen gebracht om daar verkocht te worden.

Volgens het Brusselse parket stonden twee broers, Wieslaw en Tomasz N., aan het hoofd van een heuse criminele organisatie. Wieslaw had in Sint-Pieters-Leeuw een handel in tweedehandswagens maar zou tegelijkertijd verschillende landgenoten de baan op gestuurd hebben om wagens voor hem te stelen. Die gestolen wagens werden naar zijn garage gebracht, waar hij de chassisnummers aanpaste, waarna de voertuigen naar Polen vertrokken. Bij hun diefstallen schrokken de daders er niet voor terug geweld te gebruiken, ook niet tegenover de politie.



Wieslaw N. was in België al eerder veroordeeld voor gelijkaardige feiten en was na zijn laatste veroordeling zelfs het land uitgezet.



"Dat deert de man duidelijk niet", klonk het bij het parket. "Hij is gewoon teruggekeerd en heeft zijn criminele carrière verdergezet."



Het parket vorderde 6 jaar cel tegen de man voor de autodiefstallen, en nog eens 1 jaar cel omdat hij illegaal in België verbleef. Tegen zijn broer Tomasz eiste het parket 4 jaar cel en tegen twee andere verdachten 30 maanden cel.



Die laatste twee bekenden hun aandeel terwijl Wieslaw N. betwistte dat hij zo'n belangrijke rol had gespeeld. Naar eigen zeggen had de man enkel op legale wijze wagens aangekocht en verkocht en was de handel in gestolen wagens het werk van een Pool die bij hem gelogeerd had.



Het vonnis valt op 6 september.