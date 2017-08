Strengere controle op huurauto's

Door: redactie

23/08/17 - 15u30 Bron: vtmnieuws.be

video

Naar aanleiding van de aanslagen wil Jambon ook maatregelen treffen voor autoverhuurbedrijven. In Catalonië, maar ook bij andere aanslagen, werden namelijk gehuurde auto's of bestelwagens gebruikt om op voetgangers in te rijden. Jambon wil het nu voor terroristen moeilijker maken om voertuigen te huren. Vooraleer iemand een auto of een bestelwagen kan huren, zou eerst moeten nagekeken worden of de bestuurder voorkomt op een zwarte lijst. De minister benadrukt wel dat zo'n systeem - vergelijkbaar met het PNR-systeem voor het luchtvaartverkeer en het internationale treinverkeer - geen 100 procent bescherming tegen aanslagen biedt. Het hoeft bijvoorbeeld niet per se de persoon te zijn op wiens naam een auto wordt gehuurd die er vervolgens een aanslag mee pleegt. "Het gaat erom het net rond de terreurverdachten zo strak mogelijk te maken", legt de woordvoerder van Jambon uit. "We willen het hen almaar moeilijker maken om normaal te functioneren in het economische leven en het maatschappelijk bestel."