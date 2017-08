"Betere informatie van moslimextremisten"

Door: redactie

De Staatsveiligheid moet meer informanten zoeken in het milieu van de extremistische islam. Dat heeft minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gezegd aan VTM NIEUWS. Hij wil het terroristen ook moeilijker maken om auto's of bestelwagens te huren. Het onderzoek naar de aanslagen in Barcelona en Cambrils bracht aan het licht dat de Spaanse imam Abdelbaki Es Satty, die het brein achter de aanslagen zou zijn, vorig jaar een tijdlang in België verbleven heeft en na zijn vertrek nog herhaaldelijk zou teruggekeerd zijn. Toen hij in ons land was, vroeg de moslimgemeenschap in Vilvoorde en Diegem zelf aan de politie om een onderzoek naar de imam. Het zet minister Jambon er nu toe aan te pleiten voor meer informanten in extremistische milieus, meer bepaald in dat van het gewelddadige salafisme. "Uit de radicale moslimgemeenschap zouden we betere informatie moeten krijgen, dat is een permanent aandachtspunt, maar wordt hier opnieuw bevestigd", zegt Jambon. De minister bevestigt dat Es Satty met zekerheid in België geweest is, "met Spaanse verblijfspapieren en een Spaans rijbewijs". België had op basis van de beschikbare informatie weliswaar geen reden om hem de toegang tot het grondgebied te weigeren, en het is ook niet duidelijk of hij zich hier effectief ingelaten heeft met haatprediking. Daarom zet Jambon in op wat 'vroege signaaldetectie' heet. Of de informatie die over Es Satty aan de politiediensten is doorgespeeld daar ook goed terechtgekomen is en wat daar vervolgens mee gedaan werd, daarover kan Jambon niets zeggen.