Kurt De Loor (sp.a) wil fusies gemeenten verplicht maken

23/08/17 - 14u21

Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de sp.a Kurt De Loor. © Photo News.

Als het van Vlaams Volksvertegenwoordiger Kurt De Loor (sp.a) afhangt, komen er in de toekomst meer fusies van gemeenten, zelfs verplicht als dat moet. "Als het over fusies van gemeenten gaat, nemen emoties vaak de bovenhand. Burgemeesters staan niet te springen om hun sjerp te delen met de buurgemeente en ook inwoners reageren vaak heel emotioneel op fusieplannen. Grotere gemeenten hebben nochtans heel wat voordelen: je kan een groot deel van het onoverzichtelijke kluwen aan vreemde tussenstructuren - waar een gemeenteraad vandaag quasi niets over te zeggen heeft - opdoeken, ze krijgen meer bestuurskracht en ze kunnen hun inwoners een breder palet aan diensten aanbieden. Als het niet vrijwillig kan, dan moeten we het debat over verplichte fusies durven voeren. Anders dreigen onze steden en gemeenten de trein naar de toekomst te missen", zo klinkt het in een mededeling.

"Eigenlijk is het simpel, gemeenten van 5.000 inwoners kunnen niet dezelfde dienstverlening bieden aan hun inwoners als gemeenten van 40.000 inwoners. Als we gemeenten willen die een breed palet aan kwalitatieve dienstverlening aanbieden aan hun inwoners, dan moeten we gaan voor fusies. Vrijwillig als het kan, verplicht als het moet. We moeten dat debat durven voeren, anders dreigen veel gemeenten in de toekomst achterop te hinken", zegt De Loor. "Maar als het over fusies van gemeenten gaat, nemen emoties vaak de bovenhand. Gemeentehuizen veranderen in versterkte burchten, burgemeesters gedragen zich als plaatselijke kasteelheren en ook inwoners reageren vaak emotioneel op fusieplannen. Die emoties moeten we durven aan de kant zetten om de toekomst van onze gemeenten te verzekeren".



Bestuurlijke kronkels

De Loor: "Om schaalvoordelen te creëren gingen de gemeenten de voorbije jaren tal van samenwerkingsverbanden aan. Zo ontstond een historisch kluwen van tussenstructuren waar een kat zijn jongen niet meer in vindt en waar een democratisch gekozen gemeenteraad weinig vat op heeft. Terwijl sommige gemeenten voor hun afvalverwerking samenwerken met de linkerbuurgemeente, zitten ze voor sociale huisvesting samen met de rechterbuurgemeente en voor streekontwikkeling met een partner drie gemeenten verder, de politiezone bestaat dan nog eens uit andere gemeenten. Weinig transparant, de excessen daarvan werden de voorbije maanden pijnlijk duidelijk. Een fusie van verschillende gemeenten kan een groot deel van deze vreemde bestuurlijke kronkels overbodig maken. Eén grote gemeente met de slagkracht om op een transparante manier beslissingen te nemen en in staat om haar inwoners een breed palet aan diensten aan te bieden, dat is de toekomst".



Mayonaise pakt niet

"Er werd door Vlaanderen een aantrekkelijk aanbod uitgewerkt voor gemeenten die vrijwillig een fusie aangaan, gaande van een fusiedraaiboek tot een schuldkwijtschelding van 500 euro per inwoner", laat Kurt De Loor weten. "Maar de mayonaise pakt niet. Het aantal vrijwillige toenaderingspogingen is op één hand te tellen. De tijd is rijp om het debat te openen over verplichte fusies op basis van duidelijke criteria, weg van het emotionele discours. Vraag is of er politiek voldoende lef is om die noodzakelijke volgende stap te nemen en het taboe te doorbreken. We moeten alles op alles zetten zodat de volgende Vlaamse regering wel de ambitie toont om fusies door te voeren. Meer bestuurskracht is het enige duurzame antwoord op de uitdagingen waar gemeenten en steden vandaag mee geconfronteerd worden. Anders dreigen de lokale besturen de trein naar de toekomst te missen".