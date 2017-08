"Hij dreigde ook mijn ouders van kant te maken": escortdame getuigt tegen serieverkrachter uit Heusden-Zolder

SVM

De 27-jarige A. B. uit Heusden-Zolder moet zich op 22 december verantwoorden voor het verkrachten en beroven van zeventien escortdames. Een achttiende slachtoffer zou een mannelijke escort zijn geweest. Het proces zal heel waarschijnlijk achter gesloten deuren plaatsvinden.

A. B. staat momenteel nog onder elektronisch toezicht en daagde vandaag met zijn advocaat op in de rechtbank. Twee burgerlijke partijen waren persoonlijk aanwezig. Eentje kreeg bijstand van de dienst slachtofferhulp. Minstens vier andere slachtoffers werden door hun advocaat vertegenwoordigd.



Via het internet sprak de twintiger af met escortdames. Hij liet de dames meestal naar het Vogelsanckbos in Heusden-Zolder komen. Ter plekke zou hij de vrouwen verkracht en nadien bedreigd en bestolen hebben. De vrouwen durfden geen aangifte te doen, tot een slachtoffer toch een klacht indiende. De man zou hebben bevestigd dat hij met de escortdames had afgesproken, maar de aanranding en verkrachting ontkent hij.



"Durfde geen vin te verroeren"

Een van de slachtoffers -uit de regio van Genk- getuigde vandaag. Zij werd door de beklaagde verkracht, bedreigd en van 1.100 euro beroofd. Intussen is ze gestopt met haar werk als escortmeisje en zit ze al bijna een jaar in de psychiatrie ten gevolge van de feiten.



"Hij sprak met mij af. Hij reed zogezegd met mij naar een hotel, maar in de plaats daarvan reed hij naar een bos in Heusden-Zolder. Daar begon hij mij te bedreigen. Hij zou mij aan een boom vastbinden en opensnijden. Ik was in shock en durfde geen vin te verroeren. Hij dreigde mij alleen achter te laten, waarna hij nog enkele Albanezen op mij zou afsturen. Ik wilde alleen dat het zo snel mogelijk gedaan was."



"Bedreigd met traangas"

"Hij betaalde met een briefje van 500 euro, maar ik vroeg hem dat te wisselen aan een Esso-tankstation in de buurt. Ik wist dat daar camera's hingen, maar dat weigerde hij. Hij eiste mijn geld en bedreigde mij met traangas. Uiteindelijk ben ik uit de wagen kunnen stappen", zegt de vrouw. "Eerst durfde ik geen klacht in te dienen, want hij zei dat hij ook mijn ouders van kant zou maken. Daarna kwam er een brief van de recherche van de politie van Heusden-Zolder, waarna ik toch de stap heb durven zetten."



"Op de zitting heb ik mijn blik afgewend van de beklaagde. Ik heb hem in een rij van acht mogelijke verdachten aangeduid, omdat ik hem herkende door zijn ogen", zei het slachtoffer nog. "Die man leeft in een wereld van fictie. Hij werkte niet en haalde zijn geld alleen uit het beroven van escortdames. Hij reed met een dikke Mercedes-terreinwagen. In zijn eigen ogen deed hij niets verkeerd. Ik hoop dat hij geïnterneerd wordt."