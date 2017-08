Drie appartementen onbewoonbaar na zware brand in Wondelgem

Jürgen Eeckhout

23/08/17 - 13u20 Bron: eigen berichtgeving

video Deze morgen woedde er een zware brand in de Kineastlaan in Wondelgem. Drie appartementen zijn onbewoonbaar verklaard.

Op de bovenste verdieping van een appartementsgebouw was er in de keuken een brand ontstaan door een defecte microgolfoven. De bewoonster van het gebouw kon gelukkig alle bewoners tijdig verwittigen.



Een buurvrouw moest door de brandweer van haar balkon gered worden omdat er geen noodladder aanwezig was. De bewoonster van het huis moest voor controle naar het ziekenhuis.



Het appartement brandde volledig uit. Het andere appartement op de bovenste verdieping is ook erg zwaar beschadigd, het onderliggende appartement heeft af te rekenen met waterschade en is ook onbewoonbaar.