NMBS past dienstregeling tiental treinen aan

23/08/17

Spoorwegmaatschappij NMBS past op 4 september de dienstregeling aan op een tiental lijnen. De wijzigingen zijn voornamelijk voelbaar in Wallonië, waar vooral werken rond Namen een impact hebben, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

"De meeste wijzigingen hebben te maken met werkzaamheden die een volgende fase ingaan en die invloed hebben op de dienstregeling", aldus de woordvoerder. Zo zijn er omvangrijke infrastructuurwerken bezig op de lijnen 161 (Brussel-Namen) en 162 (Namen-Luxemburg). Tussen Rhisnes en Namen bijvoorbeeld is er vanaf 4 september maar één spoor beschikbaar, in plaats van twee.



Concreet verandert de dienstregeling van volgende lijnen: IC16 Brussel-Namen-Luxemburg, IC17 Brussel-Namen-Dinant, IC18 Brussel-Namen-Luik, IC14 Quiévrain-Brussel-Luik, L08 Ottignies-Namen, L12 Luxemburg-Kleinbettingen-Aarlen, L16 Ciney-Namen en L19 La Louvière-'s-Gravenbrakel.



In Vlaanderen zijn er wijzigingen aan de dienstregeling van de IC03 Genk-Brussel-Knokke/Blankenberge (die een minuut vroeger zal rijden) en de IC29 De Panne-Brussels Airport-Landen.



De veranderingen zijn ingevoerd in de routeplanner van de NMBS. Ze gelden tot 10 december, wanneer het nieuwe vervoersplan van de NMBS van kracht wordt.