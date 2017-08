UZ Gasthuisberg waarschuwt voor fake filmpje waarin vermeende vluchteling personeel aanvalt

SVG

23/08/17 - 13u12 Bron: Belga

Een beeld uit het filmpje dat op internet de ronde doet. © Facebook.

Het UZ Leuven waarschuwt op Facebook voor een vals filmpje dat op het internet circuleert. Daarin worden twee zorgverleners hard aangepakt door een man. De persoon die het filmpje begin deze week op Facebook postte, beweert dat het in Gasthuisberg werd gefilmd.

De man postte het filmpje eerder deze week met de tekst: "Dit is gasthuisberg. Daar zou ik willen op uit komen. Tss 6 planken dragen ze die dankbare vluchteling buiten." Het filmpje werd sinds 20 augustus druk bekeken en ontlokte haatreacties tegen vluchtelingen. Intussen werd het filmpje weer verwijderd.



Het UZ Leuven ontkent dat de opname plaatsvond in campus Gasthuisberg of een andere campus van het UZ Leuven. "We veroordelen elke vorm van geweld, evenals het gebruik van dit soort filmpjes voor het verspreiden van haatdragende boodschappen. We hebben dit bericht dan ook gerapporteerd aan Facebook en raden iedereen aan om hetzelfde te doen", reageert het Universitair Ziekenhuis op Facebook.



De beelden zijn niet nieuw en doken ook al in Frankrijk op. Ze zijn gemaakt door een bewakingscamera in een ziekenhuis in Novgorod, een stad in het noordwesten van Rusland. De man die de verpleegsters aanvalt, zou een dronken Rus zijn.