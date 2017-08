Man brutaal overvallen voor gsm, twee daders opgepakt

Bart Boterman

23/08/17

middelkerke Aan de markt in Middelkerke is afgelopen nacht een man overvallen door een groepje van zes à zeven personen. Het slachtoffer werd zijn gsm afhandig gemaakt en kreeg zware klappen te verwerken. Hij werd vervolgens overgebracht naar het ziekenhuis.

Om 2.50 uur konden twee verdachten ingerekend worden door de politie, de 28-jarige en de 17-jarige C.T. Beide mannen waren onder invloed van alcohol. Op 18 augustus werd J. B. ook al opgepakt toen hij met drie kompanen een kraampje was binnengedrongen om een airsoftgeweer te stelen. Er wordt onderzocht of zijn kompanen in die zaak ook in aanmerking komen voor de diefstal met geweld.