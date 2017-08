Automobilist zit heel de nacht gekneld in wagen na ongeval in Gosselies

Door: redactie

23/08/17 - 12u28 Bron: Belga

Illustratie. © Reporters / QUINET.

Een zestiger heeft de nacht van dinsdag op woensdag gekneld in zijn wagen doorgebracht. De bestuurder was dinsdagavond bij een ongeval op de E42 in Gosselies, een deelgemeente van Charleroi, naast de autosnelweg terechtgekomen. De hulpdiensten werden opgeroepen, maar zagen de wagen niet, dus gingen ze uit van een valse oproep. Het slachtoffer kon zich pas woensdagochtend uit zijn wagen bevrijden en de politie verwittigen.

De bestuurder verloor dinsdag rond 22.30 uur de controle over het stuur toen hij onderweg was naar Luik. Zijn wagen ging enkele keren over de kop en kwam naast de autosnelweg terecht.



De hulpdiensten werden verwittigd en kwamen ter plaatse. Omdat ze de wagen niet zagen, dachten ze echter dat het om een vals alarm ging, en maakten ze rechtsomkeer. De automobilist, die geen gsm bij zich had, kon zich uiteindelijk pas om dinsdagochtend rond 10.00 uur bevrijden uit zijn voertuig, na een hele nacht in de auto te hebben doorgebracht.



Het gewonde slachtoffer kon een politiepatrouille tegenhouden, die op haar beurt een ambulance opbelde. De bestuurder werd opgenomen in het ziekenhuis, maar verkeert niet in levensgevaar.