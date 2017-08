Echtpaar dumpt zonder gêne grofvuil op klaarlichte dag op straat

Tim Van Damme

23/08/17 - 12u14 Bron: eigen berichtgeving

© Tim Van Damme.

video In Aalst heeft een ouder echtpaar gistermiddag zonder enige scrupules hun grofvuil op straat gedumpt. Dat gebeurde in de namiddag op rechteroever, ter hoogte van de parking van de moskee langs de Moorselbaan. Een buurtbewoner filmde het tafereel en plaatste de video op Facebook. "Klacht indienen heeft geen nut, want dergelijke zaken zijn hier dagelijkse kost", zegt Marcel Dhoe uit Aalst.