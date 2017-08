File richting kust: "Neem voldoende drinkwater mee"

rvl

23/08/17 - 11u29

Wie vandaag naar de kust wil, houdt beter rekening met lange wachttijden op de E40 en de E34. Het Vlaams Verkeerscentrum raadt bestuurders en inzittenden aan voldoende drinkwater mee te nemen voor onderweg. Op verschillende plaatsen op de E34 stropt het verkeer door verschillende ongevallen en werkzaamheden, waardoor de wachttijd sterk oploopt.

Onder meer in Nevele gebeurde even na 10u30 een ongeval op de E40 waarbij de linkerrijstrook werd versperd. "Omdat het sowieso al vrij druk is, leidt dit tot een file tot in Zwijnaarde. De wachttijd bedraagt dik één uur", zo klinkt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.



De weg is er ondertussen opnieuw vrijgemaakt, maar de wachttijd is nog steeds opgelopen tot een uur. Die file zorgt bovendien ook voor hinder voor het verkeer op de E17 ter hoogte van Destelbergen. Wie naar Brugge rijdt, kan dat beter doen via de E17 en de E403, zo raadt het Vlaams Verkeerscentrum aan. "Maar nu alle rijstroken weer beschikbaar zijn, verwachten we dat dit routeadvies snel weer zal worden opgeheven", klinkt het.