Hardrijders in straat? Dan bouw je toch je eigen flitspaal

JURGEN EECKHOUT

23/08/17 - 11u01 Bron: Eigen Berichtgeving

© JEW.

Adegem Boudewijn De Schepper (69) uit Adegem is de vele hardrijders in zijn straat zo beu dat hij een eigen flitspaal maakte en die in zijn tuin plaatste. "Met effect. Ze rijden hier stukken trager", is het gemeenteraadslid trots.

Dat er wel degelijk veel te snel wordt gereden in Broekelken, de straat van De Schepper, blijkt uit controles van de politie. In februari lag de gemiddelde snelheid er op 72 km/u terwijl het om een zone 50 gaat. "Sommigen reden zelfs meer dan 100, terwijl hier veel kinderen passeren."



Dus ondernam de man drie maanden geleden zelf actie. "Met stukken blik en ijzer heb ik een flitspaal in elkaar geknutseld. En achteraan kunnen uiltjes of andere vogels erin slapen. Diervriendelijk en het heeft effect, want het verkeer rijdt hier trager. Dat merk ik maar al te goed, sinds de paal 'in werking' is sinds 14 augustus. Sommige mensen zijn zelfs al gestopt om er een foto van te nemen."



Foto's nemen of filmen doet Boudewijn zelf niet. Dat mag niet omwille van de privacy. "Maar ik zorgde wel dat de paal kan flitsen (wat geen probleem is op privéterrein, red.). Ik heb me al een kriek gelachen. Voor mij hoeven ze geen boete te krijgen. Het enige wat ik wil is dat ze zich aan de snelheid houden."



De politie ziet geen graten in de ludieke actie. "Maar als mensen door het flitsen verblind zouden worden, zullen we hem wel aanmanen ermee te stoppen."