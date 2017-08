Staking Brussels Airport afgelopen, maar reizigers nemen best enkel handbagage mee

Door: redactie

23/08/17 - 07u51 Bron: Belga

© photo news.

Er wordt weer gewerkt bij bagageafhandelaar Swissport. Dat bevestigen Brussels Airport en de vakbonden vanochtend. Omdat er nog een serieuze achterstand moet worden weggewerkt, moeten reizigers rekening blijven houden met vertragingen en mogelijk nog geannuleerde vluchten.

© photo news. © photo news.

De vakbonden en de directie van Swissport hebben vanochtend een voorakkoord bereikt. "We hebben de mensen kunnen overtuigen om het werk te hervatten", zegt Kurt Callaerts van vakbond ACV Transcom. "Het is een heel verhitte discussie geweest. We hopen dat de directie van Swissport de afspraken zeer strikt zal naleven. In het het verleden heeft de directie niet altijd even goed de sectorale cao's gevolgd."



Problemen met bagage

Vandaag liggen door de staking die gisterenochtend uitbrak, nog 10.000 stuks onbehandelde ruimbagage op de luchthaven. De luchthaven raadt daarom de reizigers voor de hele dag handbagage aan, dus ook nu Swissport opnieuw aan de slag is gegaan. "Alles zal nog niet meteen perfect verlopen", zegt woordvoerster Florence Muls van Brussels Airport.



Vertragingen

Brussels Airlines, de belangrijkste klant van Swissport op Zaventem, bevestigt dat advies. "Reizigers moeten rekening houden met de impact van de staking en de opgelopen achterstand", zegt woordvoerster Kim Daenen. "We kampen nu met vertragingen van een halfuur tot een uur. Mogelijk zullen we nog vluchten moeten annuleren." Reizigers kunnen best de website van de maatschappij in de gaten houden.