"Meisjes hebben nog gekibbeld: 'Zouden we wel instappen?'"

KSN/BBO/ADPW/AMG

23/08/17 - 07u38

© Bart Boterman.

"Ze hadden moeten weten dat ze nooit mochten instappen", vertelt de papa van één van de tieners die maandagnacht zwaargewond raakten bij een crash in Oostende. Een Waalse man gaf vier Vlaamse meisjes een lift toen ze hun tram gemist hadden. Bij een politiecontrole sloeg hij op de vlucht nadat twee van hen uit de wagen sprongen. Wat verder crashte hij met hun twee vriendinnen en nog twee inzittenden en verdween.

"Ik zeg altijd tegen mijn dochter: 'Wat er ook gebeurt als je weggaat, bel me op als je een probleem hebt.' Dat heeft ze afgelopen nacht jammer genoeg niet gedaan", zucht de vader van één van de vier Vlaamse tieners van amper 14 en 15 jaar oud uit Kortenberg, Bierbeek en Tervuren die betrokken waren bij het zware verkeersongeval aan de Northlaan in Oostende. Hun avond was met een feestje gestart, maar eindigde voor twee van hen in het ziekenhuis. "Een van de vier vriendinnetjes mocht maandagavond haar verjaardag vieren in een vakantiehuisje in Oostende. Bij de ouders van een klasgenootje van het Leuvense Paridaensinstituut. Nog meer schoolgenootjes die aan de kust waren, werden uitgenodigd voor een feestje met frisdrank en pizza's. Geen wildebraspartij met alcohol, maar iets heel onschuldigs. Na afloop moesten ze van de papa van de jarige met de laatste tram terugkeren naar het vakantiehuisje dat hij in Middelkerke gehuurd had en waar zijn dochter met haar drie vriendinnetjes mocht overnachten."



Maar na de leuke avond in Oostende mist het viertal de laatste tram die al om 0.34 uur aan het Marie-Joséplein vertrekt. Ze laten zich even voor 2 uur verleiden om in te stappen bij een Waalse 18-jarige jongeman die hen een lift aanbiedt. "Er zat al een Franstalige jongen en een Franstalig meisje in de auto", klinkt het. De meisjes twijfelen, maar stappen uiteindelijk toch in. "Ze hebben nog enkele minuten staan kibbelen of er geen andere oplossing was. Het meisje dat jarig was, durfde haar papa niet te bellen omdat ze de tram gemist hadden. Ze was bang dat hij kwaad zou worden. Hun vriendjes die met de fiets waren, hadden geen bagagerek. Anders hadden ze bij hen achteropgezeten tot in Middelkerke. Ze hadden moeten weten dat ze nooit mochten instappen, maar hebben het dus toch gedaan."



