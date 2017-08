Buien kunnen zonnige zomerdag verpesten

Door: redactie

Het wordt vandaag een warme en eerst nog vrij zonnige zomerdag. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe vanaf het westen en hier en daar kan een buitje vallen. Later in de Ardennen kunnen die buien wat actiever worden en is er kans op een donderslag. De maxima schommelen van 25 graden in de Ardennen tot 30 graden in de Kempen, zo meldt het KMI.