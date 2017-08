"Een compleet onbekend talent vinden. Zalig, toch?"

MARK COENEGRACHT

23/08/17 - 03u00

"We hebben in Vlaanderen al Geert Hoste en Michael Van Peel. Een nieuwe stand-upcomedian zoeken we dus niet." Wat gastheer Bart Peeters dan wel hoopt te vinden in 'Voor de leeuwen'? "Komisch talent om in de voetsporen te treden van toppers als Gaston Berghmans, Urbanus en Wim Helsen. Veelzijdige grapjassen, dus." U mag beginnen lachen vanaf donderdag 7 september.

Acht donderdagen lang zullen - nu nog compleet onbekende - humortalenten uw Eén-scherm opvrolijken. Of teisteren, al naargelang uw smaak. Showmaster Bart Peeters weet inmiddels al wie de acht gegadigden zijn, maar mag de namen nog niet onthullen. "We starten immers met meer dan veertig jonge, beloftevolle komieken die het beste van zichzelf geven. Dat dat soms niet voldoende is, zal duidelijk worden in de eerste twee afleveringen, met daarin de beste momenten van de auditiedagen. Aan het einde van beide uitzendingen worden telkens vier talenten uitgekozen. Zij mogen dan in de zes volgende afleveringen strijden om 'De Gouden Leeuw', de trofee voor wie al die weken de beste was in acts, liedjes, sketches, verborgen camera en imitaties", legt hij uit.





Lachen, niet uitlachen Ja, ik heb iets met talentenjachten. Ik zie mezelf vooral als beschermer van de kandidaten, da's altijd al mijn rol geweest. Bart Peeters "Eerst ontdek je dus als kijker dat velen zich geroepen voelen, maar dat niet iedereen is uitverkoren. Daarbij gaan we heel omzichtig te werk, want we passen voor uitlach-tv. En dan gaan we verder met de beste multitalenten. We hebben er ook voor gekozen om niemand te laten sneuvelen onderweg. In de laatste aflevering zijn er dus nog steeds acht. Laat me hier een 'oud' woord bijhalen: de revue. Eigenlijk maken we na de audities zes avondvullende revueshows."



"Ja, ik heb wat met talentenzoektochten", gaat hij verder. "Ik heb al 'Eurosong' gedaan, 'De Grote Prijs Bart Peeters' en straks opnieuw 'The Voice van Vlaanderen'. Toch ben ik zeker niet de koning van de talentenjachten. Ik zie mezelf eerder als beschermer van de kandidaten. Da's altijd al mijn rol geweest doorheen de jaren. Kandidaten helpen en begeleiden, hen de kans geven om nog te kunnen groeien. Talenten koesteren, dat doe ik het liefst. Doorheen mijn lange carrière heb ik het voorrecht gehad om ontzettend veel straffe talenten te ontmoeten. Van Ronny Mosuse, Tine Embrechts en Hugo Matthysen tot de geniale muzikanten met wie ik nu mag spelen. En af en toe een compleet onbekend talent dat kan ontluiken. Zalig, toch? Als je elke dag in contact komt met getalenteerde mensen, mag je ook enige gradatie maken. Weet je nog, toen Marcel Vanthilt in 'Eurosong' eind jaren 90 gehakt maakte van K3? 'Fijne vleeswaren', noemde hij hen. Maar ik voelde dat die meisjes potentieel hadden en heb hen verdedigd. En ik heb ook een beetje geluk gehad", lacht hij. "Natuurlijk moet een talentenprogramma niet noodzakelijk grote, nieuwe sterren voortbrengen. Het is in de eerste plaats een mooie kans om je talenten te laten zien aan een breed publiek. Ik kan ook al een bizarre vaststelling meegeven uit deze reeks. Al onze kandidaten kunnen onwaarschijnlijk goed zingen, ze hebben een ongelooflijke techniek. En ze kunnen ook nog eens acteren, grappig zijn én improviseren. Zo goed dat ik denk: 'Jongens en meisjes, waar hebben jullie dat vandaan?' Sommigen hebben ervoor gestudeerd, maar anderen zijn postbode, treinbestuurder of politieagent. En toch... Talent is iets vreemds. Je bent er soms mee geboren, en anderen werken er keihard aan."