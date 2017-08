Bakkers en slagers gaan online

SVEN PONSAERTS

23/08/17 - 05u00

Zelfs 100 gram hesp van lokale slager bestel je nu online Na de grootwarenhuizen springen nu ook de lokale handelaars op de kar van de onlineverkoop. Al zo'n 300 bakkers, slagers en groenteboeren hebben zich aangesloten bij het platform Bee­drop. Hun klanten kunnen hun broden, pensen of bloemkolen via internet bestellen, waarna ze eenmaal per week gratis aan huis geleverd worden. «Consumenten zijn voortdurend op zoek naar gemak en willen tegelijk terug naar de authenticiteit en het ambacht van de vakman», verklaart retailexpert Jorg Snoeck de nieuwe trend. (SPK)



