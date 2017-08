Zelfs 100 gram hesp van lokale slager bestel je nu online

SVEN PONSAERTS

23/08/17 - 03u00

Uw 100 gram hesp van de lokale slager, koffiekoeken van de bakker om de hoek en de vers geplukte aardbeien van uw favoriete fruitboer kan u voortaan online bestellen én gratis laten leveren. Al bijna 300 kleine zelfstandigen hebben zich aangesloten bij een e-commerceplatform.

Supermarktketens bieden al langer de mogelijkheid om je boodschappen online te doen, maar nu springen ook de bakker, slager en groenteboer op de kar van de e-commerce. "Consumenten respecteren zeker nog de specialiteit van de lokale handelaar, maar willen niet meer op vijf verschillende winkelpunten staan aan te schuiven", zegt Stefan Van Overbeke, zaakvoerder van de onlinemarktplaats Beedrop. "Daarom verzamelen wij hun boodschappen. De klant plaatst via onze website zijn bestelling bij z'n vertrouwde bakker of pakweg drankencentrale. Onze vaste koeriers halen de voedingswaren wekelijks bij de handelaars op en leveren ze - al dan niet gekoeld - thuis af. Een beetje zoals de melkboer vroeger. Door de pakketten van verschillende aanbieders te combineren, kunnen we de logistieke kost minimaal houden." In Oost- en West-Vlaanderen bieden al 288 handelszaken de dienst aan, maar het platform wil snel uitbreiden naar heel Vlaanderen. "We spelen hiermee in op het feit dat alles altijd rap-rap moet gaan en vooral tweeverdieners nog amper de tijd hebben om te gaan winkelen", zegt slager Dimitri Pikaerts uit Keerbergen. "Via Beedrop kan je online alles bestellen wat in onze toonbank ligt. De klant kiest het gewicht of aantal sneetjes van zijn broodbeleg, en eventueel zelfs de dikte ervan - net zoals hij in de winkel zou doen."

Vaste dag

De bestelling wordt wekelijks op een vaste dag tussen 17 en 22 uur aan huis geleverd, gratis. "De prijzen zijn dezelfde als aan onze kassa", benadrukt Rudy Allemeersch van de gelijknamige bakkerij in Kampenhout, die zich eveneens heeft aangesloten bij het platform. "Wij geloven er heel erg in. De klant is het ondertussen gewoon online te bestellen. Zelfs de oudere generatie, die moeilijker te been wordt, is hiermee te bereiken. Van brood en patisserie over pralines tot belegde broodjes: alles kan zonder minimumaantal besteld worden. Eén boterkoek? Wordt gratis geleverd." Betalen doet de klant via overschrijving of pas aan de deur, via Bancontact bijvoorbeeld.



"De buurtwinkel zal sowieso mee op het internet moeten", zegt retailspecialist Jorg Snoeck. "Consumenten zijn voortdurend op zoek naar gemak én willen terug naar de authenticiteit en het ambacht van de vakman. Als die zich kan onderscheiden door de 'beste kaastaart' of het 'lekkerste lamsvlees' aan te bieden, vergroot hij bovendien zijn afzetmarkt tot verder dan z'n eigen kerktoren. Dit is voor de detailhandel mogelijk het businessmodel van de toekomst."