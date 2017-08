Matthias Schoenaerts op 'droomdate' met Robert DeNiro

ANNELIES ROEBBEN

23/08/17 - 05u00

© RV.

Een droom die uitkomt. Zo noemt Matthias Schoenaerts (39) zijn 'date' met Robert De Niro (74). De twee acteurs gingen samen op restaurant. Waarom precies, is niet duidelijk. "Something's cooking... and it smells goooood. Surprise surprise ", schrijft Schoenaerts bij de foto die hij op Instagram postte. En nog: "Meer nieuws volgt." Wij gokken op een nieuw filmproject. Al in 2014 werd gezegd dat Schoenaerts aan de zijde van De Niro zou acteren in 'Candy Store'. Ook Keira Knightley werd toen genoemd. Misschien komt er nu eindelijk schot in de zaak. (ARo)