Matthias Schoenaerts op 'droomdate' met Robert DeNiro, en ook Al Pacino was van de partij

ANNELIES ROEBBEN

23/08/17 - 05u00

© RV.

Een droom die uitkomt. Zo noemt Matthias Schoenaerts (39) zijn 'date' met Robert De Niro (74). De twee acteurs gingen samen op restaurant. Waarom precies, is niet duidelijk. "Something's cooking... and it smells goooood. Surprise surprise ", schrijft Schoenaerts bij de foto die hij op Instagram postte.