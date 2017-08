"Pesten op werk bestaat ook bij priesters"

KATRIEN DE MEYER & VALENTIJN DUMOULEIN

Pastoor Luk Brutin (47) uit Zwevezele is maandag door de Brugse bisschop op non-actief gezet. Officieel omdat zijn flamboyante stijl te veel tegenstand opriep. Vandaag spreekt hij "omdat de waarheid haar rechten heeft. Ik ben al zes jaar slachtoffer van pesterijen op het werk. Ja, priesters en kerkelijken pesten elkaar óók. Mij weg krijgen is wat ze wilden."

Sinds het aantreden van de rock-'n-rollpastoor zes jaar geleden, trokken de parochiekerken van Sint-Aldegondis en Sint-Jozef in de kleine West-Vlaamse gemeente voor het eerst in jaren weer meer volk. Brutin preekte in sappig West-Vlaams, zette zijn homilie kracht bij met YouTube-filmpjes op groot scherm, deelde hosties uit in het botsautokraam en zegende motors. Als hij een koppel trouwde dat verliefd werd na een zatte cafénacht, dan grapte hij dat "hun ogen zo scheel stonden als een zak knikkers". Voor de een was hij een modernist die de kerk weer vol kreeg. Voor de ander een schijnwerperloper, uit op controverse. Die felle voor- en tegenstand kostte hem de kop. Volgens het bisdom. Volgens de pastoor zit het anders in elkaar.



"Ik ga mijn andere kaak niet meer aanbieden. De kern van dit verhaal is 'pesten op het werk' en heus niet mijn preekstijl."



