'ACV-moord' draait wellicht rond arbeidsongeval van 1.600 euro

Een aanslepend dossier over een arbeidsongeval. Dat dreef Sebastian H. (36) er waarschijnlijk toe om alleenstaande mama Sara Van Passel (38) dood te schieten in het ACV-kantoor van Diest.

Sebastian H. had de christelijke vakbond ingeschakeld nadat hij drie jaar geleden van een stelling gevallen was. Hij had het arbeidsongeval aangegeven, maar stelde daarna vast dat het stukadoorsbedrijf waarvoor hij werkte hem niet officieel ingeschreven had. Toch gaf de rechtbank de Pool enkele maanden geleden ongelijk: H. moest zélf 1.600 euro ophoesten. "Hij vocht die beslissing aan", zegt de huisbaas van de schutter, die hem nog hielp om e-mails naar het ACV te sturen. "Hij snapte niet waarom het allemaal zo lang duurde en was daar verbolgen over. Maar dat hij zóiets zou ondernemen, dat heeft niemand zien aankomen. Die vrouw kon daar niets aan doen, zij deed ook maar haar werk."



Het parket van Leuven wilde na het verhoor van de stukadoor enkel kwijt dat hij Sara Van Passel niet persoonlijk kende. "Het motief voor de moord is nog altijd onduidelijk", klinkt het daar.



Bij huiszoekingen vond men een brief in de brievenbus van Sebastian H. Als hij de brief had gelezen, zou er volgens de politie vermoedelijk niets zijn gebeurd.