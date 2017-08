Bestuurder rijdt jongen met autisme aan en pleegt dan vluchtmisdrijf

SVM

De politie zoekt een bestuurder die vorige week vrijdag vluchtmisdrijf pleegde nadat hij een jongen aangereden had. Het ongeval gebeurde in de Otterbeekwijk in Mechelen. De auto draaide wat verder in de straat en maakt zich dan razendsnel uit de voeten.

Slachtoffer Robbe (13) lijdt aan autisme, ADHD en heeft ook motorische problemen. Hij kan nog niet zo lang fietsen, klinkt het bij rtv.



Net wanneer hij voor de eerste keer alleen onderweg was, maaide een autobestuurder hem van de weg. "Ik had veel pijn en was een beetje aan het wenen", aldus de jongen. De politie van de zone Mechelen/Willebroek is een onderzoek gestart en neemt de feiten zeer ernstig.



Vooral het feit dat de bestuurder gewoon doorgereden is, kan er bij de mama moeilijk in. "Waarom rijd je door? Zo'n dingen gebeuren nu eenmaal. Stop even en check of dat kind in orde is. Desnoods breng je hem naar huis, daar is niets verkeerds mee. Zo'n ongevallen gebeuren nu eenmaal. Mij kan dat ook overkomen, maar doorrijden snap ik echt niet."



Sandra heeft bij de buren briefjes in de bus gestoken met de vraag of iemand iets gezien heeft, voorlopig zonder resultaat.