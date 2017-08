Ecolo-Groen wil naam Koloniale Veteranensquare in Anderlecht veranderen

Bewerkt door: IVI

Ecolo-Groen gaat in de Anderlechtse gemeenteraad op 28 september een motie indienen met de vraag om de naam van de Koloniale Veteranensquare te veranderen. Ze stellen voor de burgers te betrekken bij de naamswijziging.

"Voor Congo door de Belgische staat werd bestuurd, hebben de koloniale pioniers in de periode van 1876 tot 1908 gruweldaden begaan die hen niet de eer zouden mogen verlenen om op een straatnaambord te prijken", meent lokaal fractieleider Philippe Debry.



Verenigde Staten

Debry acht de tijd rijp om niet langer eer te betonen aan zij die slavernij en onderdrukking verdedigden. "Een inwoner had me er vier à vijf jaar geleden al over aangesproken. De context was toen niet gunstig, maar het is in mijn hoofd blijven zitten. Als je ziet wat er nu gebeurt in de Verenigde Staten met de standbeelden van zuidelijke generaals en ook in Vlaanderen, waar straatnamen onder de loep worden genomen om te zien of ze naar collaborateurs verwijzen, dan denk ik dat er vandaag meer bewustzijn is en dat men kan aanvaarden dat we met een kritische blik naar ons verleden kijken."



Verleden

Volgens Debry ligt er nog steeds "een loden blok op het verleden". "Niet alle archieven zijn al toegankelijk, terwijl de staat na vijftig jaar normaal gezien alle archieven toegankelijk moet maken. Blijkbaar is er een uitzondering bij het ministerie van Buitenlandse Zaken voor deze archieven, die slechts mondjesmaat na verificatie worden vrijgegeven."