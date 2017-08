Belgische Pokerliga wil wereldrecord van bijna 116 uur verbreken

SVG

22/08/17 - 17u51 Bron: Belga

© pokerfanatics.net.

Binnenland De Belgische Pokerliga, een club uit Lier, wil vanaf morgen een wereldrecordpoging wagen voor non-stop live poker. Het record staat nu op bijna 116 uur.

De recordpoging start morgen om 15 uur in het clublokaal in Lier. De leden willen beter presteren dan de 115 uur en 51 minuten non-stop live poker. "Dat record staat nu al zeven jaar op naam van Phil Laak, gekend als The Unabomber, in Las Vegas. De recordpoging werd toen live uitgezonden en werd gevolgd door meer dan 15.000 kijkers", klinkt het.



Ook BPL wil de recordpoging live streamen. Naast het pokerspel wordt gepoogd met twee croupiers het wereldrecord non-stop kaarten delen op minstens 48 uur te zetten. De beelden worden volgens de organisatie bovendien opgestuurd naar Guinness World Records, in de hoop zo een officiële erkenning in de wacht te slepen.