VIDEO: Replicatank rijdt met passagiers in Langemark-Poelkapelle

CHRISTOPHE MAERTENS

22/08/17 - 17u29

© Christoph Maertens.

Op 22 augustus 1917 kwam een Britse tank vast te zitten in modder, ter hoogte van de Pondfarm in Langemark-Poelkapelle. De bemanning zat er 72 uur vast, maar overleefde. Honderd jaar later besloten Poelcapelle 1917 Association en de Pondfarm om dit te herdenken. Met de hulp van sponsors bouwden ze een replica van de tank, waar ze vandaag, morgen en overmorgen een ritje mee maken.

Tijdens de Derde Slag bij Ieper hoopten de Britten een doorbraak in de frontlinie te kunnen forceren door voor het eerst tanks in te zetten. Die bleken echter veel te zwaar. Toen de Duitsers besloten om met springstof grote gaten in de wegen te blazen, waren de Britten gedwongen hun ijzeren monsters de velden in te sturen. De tanks werden uitgeschakeld. Een tank kwam vast te zitten in de modder langs de huidige Hazeweidestraat, vlakbij de Pondfarm, in Langemark-Poelkapelle.



Die tank heette de Fray Bentos en was vernoemd naar een merk van conserven. De negenkoppige bemanning kon ook geen kant meer uit. Een soldaat kroop uit de tank in een poging een houten balk voor de rupsen te leggen, maar hij werd onmiddellijk doodgeschoten. De anderen overleefden op wat water uit de radiator. Pas in de derde nacht wisten ze te ontkomen. Die tank werd nu nagebouwd door enkele enthousiastelingen. Het tuig kostte handenvol geld en er werden sponsors aangesproken. Om die nu te bedanken mogen ze mee een ritje doen met het gevaarte. Dat gebeurt op de plaats waar de echte Fray Bentos zich vastreed.