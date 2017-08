Door: redactie

Het is het ideale moment om ooievaars te spotten en daar zit het mooie weer voor iets tussen. Er werden vorige week al enkele groepen ooievaars gezien, maar "de ooievaarstrek is nu echt losgebarsten nu het weer verbeterd is tegenover de laatste dagen", zegt vogelexpert Gerald Driessens van Natuurpunt aan VTM NIEUWS.