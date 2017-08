België betaalde in 2015 106,2 miljoen kinderbijslag uit aan kinderen in buitenland

Door: redactie

22/08/17 - 16u35 Bron: Belga

Ons land betaalde in 2015 106,2 miljoen euro kinderbijslag uit voor 60.538 kinderen die in het buitenland verbleven. Het ging om 1,69 procent van de totale uitgaven aan kinderbijslag, die naar kinderen in meer dan 90 landen ging. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams welzijnsminister Jo Vandeuren op een schriftelijke vraag van Ortwin Depoortere (Vlaams Belang).