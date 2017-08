Vrachtwagen uitgebrand op E17 in Nazareth

Door: redactie

22/08/17

© Jürgen Eeckhout..

Binnenland Vanmiddag is er een vrachtwagen uitgebrand op de E17 in Nazareth, vlakbij de parking. Bij het incident vielen geen gewonden.

De chauffeur van de vrachtwagen was onderweg toen hij plots vuur zag ontstaan achter zijn cabine. Hij heeft de vrachtwagen meteen aan de kant gezet en zijn oplegger, die gevuld was met cacao, losgekoppeld. Vervolgens reed hij nog enkele meters verder zodat het vuur zich niet zou kunnen verspreiden. Nadat hij zijn spullen had genomen, moest de chauffeur toekijken hoe zijn cabine verder uitbrandde.



Door het incident ontstond er een file vanaf Zwijnaarde. Hoe de brand precies kon ontstaan, is niet bekend.