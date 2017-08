Dader schietpartij Diest kende slachtoffer niet persoonlijk, motief nog onduidelijk

TT

22/08/17 - 16u08

De vrouw werd gisteren op klaarlichte dag neergeschoten in het ACV-kantoor van Diest. © belga.

Diest De 36-jarige Pool die gisteren op klaarlichte dag een vrouw doodschoot in het ACV-kantoor in Diest, kende het slachtoffer niet persoonlijk. Zijn motief is echter nog onduidelijk. Dat meldt het parket van Leuven.

De vrouw werd gistermiddag neergeschoten in het ACV-kantoor in het centrum van Diest. Ze overleed ter plaatse aan haar verwondingen. " Volgens een getuige nam hij eerst een nummer, maar begaf hij zich vervolgens toch rechtstreeks naar de loketten, waar hij het slachtoffer om het leven bracht door twee schoten af te vuren", zegt het parket.



De dader richtte vervolgens zijn wapen nog op een andere ACV-medewerker, maar heeft niet meer geschoten en verliet het ACV-kantoor. Voorbijgangers zagen hem vervolgens de vlucht nemen op zijn motorfiets. Lees ook Dader neemt ticketje, wacht beurt af en schiet alleenstaande mama dood

