Slachtoffer arbeidsongeval Westvlees is Bulgaar van 25

Het slachtoffer van het dodelijk arbeidsongeval, gisteravond bij de firma Westvlees in het West-Vlaamse Staden, is een man geboren in 1992 met de Bulgaarse nationaliteit. Dat zegt arbeidsauditeur Filiep Deketelaere. De omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht.

De twintiger werkte voor de firma MBT Solutions in onderaanneming voor poetsdienst ISS. Die was er onder meer een nieuwe productielijn aan het poetsen. Om nog onbekende reden trad een machine tijdens het poetsen toch in werking. De man raakte in de machine en overleed ter plaatse.



Het arbeidsauditoraat onderzoekt de omstandigheden van het ongeval. Er is een technisch expert aangesteld, evenals een wetsarts en de dienst Toezicht Welzijn op het Werk. De betrokken machine is in beslag genomen.