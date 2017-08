Man belt politie na agressie en begint dan agenten te slaan en te stampen

Bewerkt door: ADN

22/08/17 - 15u53 Bron: Belga

© belga.

Twee inspecteurs van de lokale politie van Antwerpen zijn afgelopen nacht gewond geraakt bij een geval van agressie aan het Sint-Jansplein. Dat meldt de politie zelf. De man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter en is daarop vrijgelaten.

Het duo moest volgens de politie ingrijpen in een nachtwinkel aan het Sint-Jansplein. Een man van 26 jaar had eerder bij een ruzie een slag in het gezicht gekregen en riep er de politie bij. Hij wachtte op een bank en bedreigde intussen al wie voorbijkwam.



De opgetrommelde agenten probeerden op de man in te praten, maar volgens de politie keerde de verdachte zich daarbij tegen hen en begon hij te slaan en te stampen. Daarop raakten de twee inspecteurs, elk 27 jaar, gewond. Ze gingen voor verzorging naar het ziekenhuis en werden 7 dagen arbeidsongeschikt verklaard.



De verdachte werd bij de onderzoeksrechter voorgeleid voor 'slagen aan agent' en 'weerspannigheid'. De twintiger werd daarop vrijgelaten.