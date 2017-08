Twee kweektenten met zestigtal cannabisplanten ontdekt in Paal

Jimmy De Schrijver

22/08/17

Paal De lokale politie van de zone Beringen-Ham-Tessenderlo heeft maandagnamiddag rond 15 uur een cannabisplantage ontdekt in een achterliggend gebouw bij een woning in de Rijsselstraat in Paal bij Beringen.