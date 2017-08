Roemeense verdachte van moord Sofie Muylle hoopt binnen maand op leugendetectortest

Siebe De Voogt

22/08/17 - 10u53 Bron: Eigen Berichtgeving

© photo news.

De Roemeense hoofdverdachte van de moord op Sofie Muylle (27) hoopt binnen de maand te kunnen onderworpen worden aan een leugendetectortest. Dat bevestigen zijn advocaten na de zitting van de raadkamer deze morgen in Brugge. Die besliste Alexandry C. (23) intussen een maand langer in de cel te houden.Die besliste Alexandru C. (23) intussen een maand langer in de cel te houden.

"De leugendetectortest is aangevraagd bij de onderzoeksrechter die evenwel nog tot eind volgende week in verlof is", zegt meester Pieter Filipowicz. "We hopen zo spoedig mogelijk uitgenodigd te worden voor de test. Onze cliënt werd al twee keer herverhoord. Hij ontkent het slachtoffer gedood te hebben. We willen het onderzoek een eerlijke kans geven. Het is in zijn belang dat zijn verklaringen afgetoetst worden aan de objectieve elementen die in het dossier zitten."



Het levenloze lichaam van Sofie Muylle werd op 22 januari om 12.20 uur teruggevonden onder een terras aan de Zeedijk in Knokke. Op camerabeelden was te zien hoe C. in een opvallende blauwe jas rondhing op de plaats waar Muylle aangetroffen werd. De Roemeen beriep zich lange tijd op z'n zwijgrecht. Ondanks het feit dat zijn sperma aangetroffen werd in het lichaam van de jonge vrouw, ontkent hij haar om het leven te hebben gebracht.