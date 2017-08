Vrouw gered uit woningbrand, echtgenoot komt om

Bewerkt door: HA

22/08/17 - 11u21 Bron: Belga

Bij een woningbrand in het Henegouwse Chimay is vanochtend een negentiger om het leven gekomen. Zijn echtgenote werd gered door een voorbijganger die getuige was van de brand.

Hij stopte zijn bestelwagen en plaatste een ladder tegen de gevel om tot op de eerste verdieping te geraken. De gewonde tachtiger werd overgebracht naar het ziekenhuis. Haar leven zou niet in gevaar zijn. De brand is volgens de eerste vaststellingen accidenteel ontstaan in de keuken.



De brand in de woning aan de Trélonsteenweg in Chimay ontstond omstreeks 06.30 uur, aldus de brandweer van de zone Henegouwen-Oost. De vlammen palmden snel de hele woning in, waardoor één van de minder mobiele bewoners ingesloten raakte. Het lichaam van de man werd onder aan de traplift teruggevonden.



De materiële schade is aanzienlijk. Het gelijkvloers en een deel van de eerste verdieping raakten vernield.