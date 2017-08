Breng jij je kinderen met de auto naar school? Dan ben je alvast niet de enige

TT

Verkeer Maar liefst 66 procent van de ouders die hun kinderen in Vlaanderen naar school begeleiden, doet dat met de auto. Toch bedraagt de helft van de verplaatsingen minder dan drie kilometer. Het openbaar vervoer is met 6,6 procent de minst populaire optie. Dat blijkt uit een nieuwe enquête van mobiliteitsorganisatie Touring.

Zeven op de tien Vlaamse ouders met schoolgaande jongeren begeleiden hen naar school. Voor 66 procent wordt de auto aangeduid als voornaamste, bijna dagelijkse vervoermiddel, terwijl de helft van de verplaatsingen minder dan 3 kilometer bedraagt.



Zowat 14 procent begeleidt dagelijks zijn kinderen te voet naar school en 13 procent doet dat met de fiets. Met slechts 6,6 procent scoort het gebruik van het openbaar vervoer laag.



"Het aantal fietsende scholieren moet echt omhoog", reageert Touring, "want de afstanden woon-school zijn meestal nog een stuk korter dan die van woon-werk. Wetende dat een vierde van het spitsverkeer schoolverkeer betreft kan dat dus van grote invloed zijn op het verminderen van de files."

"Oefen samen met zoon of dochter nu al route naar school"

Snelheid Het Touring onderzoek bij 6.361 Belgen toont ook aan dat onder de 3 kilometer afstand de auto het belangrijkste vervoermiddel blijft, hoewel te voet en per fiets hier ook relatief hoog scoren. Is de schoolafstand groter dan 3 kilometer, dan wordt zelfs 4 op de 5 kinderen met de auto gebracht.



De snelheid blijft voor de helft van alle ouders die de kinderen met de auto brengen, het sterkste argument. Een kwart zegt ook dat de route woon-school te onveilig is en voor een vijfde van de ouders voor wie de school op de weg naar of van het werk ligt is het gebruik van de wagen doorslaggevend.

"Nog veel potentieel in fietsgebruik" © Patrick Vertommen. Touring schrikt van het hoge aantal kinderen dat met de auto wordt vervoerd. De organisatie wil de fietsverplaatsingen stimuleren. "Er zit nog heel wat potentieel in het fietsgebruik, op voorwaarde dat de infrastructuur veilig wordt. Hoe jonger je eraan begint, hoe sneller je de gevaren en verkeerssituaties kan leren inschatten. Vanaf 8 jaar kan een kind dat al zeer snel. Touring vraagt dat begeleiders in het begin zoveel mogelijk mee stappen of te fietsen."



"De aldus opgebouwde ervaring bij kinderen leidt tot veiliger verkeersdeelname. Ook de scholen zelf kunnen op dat vlak inspanningen doen door bijvoorbeeld begeleid fietsen in groep uit te werken of een veilige route uit te stippelen".