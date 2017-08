Registratiekastjes "werken de ene dag wel en de andere dag niet": Nederlandse truckers boos op België

Bewerkt door: mvdb

22/08/17 - 10u05 Bron: ANP

Kilometerheffing De kilometerheffing voor vrachtwagens in België werkt niet naar behoren, zucht de Nederlandse transportbranchevereniging Transport Logistiek Nederland (TLN). De registratiekastjes op het dashboard functioneren volgens TLN "de ene dag wel en de andere dag niet".

Een On Board Unit-registratiekastje. © belga.

De registratiekastjes in de vrachtwagens haperen regelmatig waardoor er geen tol wordt afgedragen. Voor vrachtwagenchauffeurs is er echter geen manier om te weten of het kastje werkt. De Belgische inspectie handhaaft ondertussen wel en legt de chauffeurs een boete van 1.000 euro op als er geen tol betaald is.



Onacceptabel

De inspecteurs innen bij een controle ook direct alle andere openstaande boetes, ook als daar bezwaar tegen is aangetekend. Soms gaat het om boetes van het hele bedrijf. "Er zijn inmiddels zoveel boetes opgelegd dat een onacceptabele situatie is ontstaan'', vindt TLN.



De brancheorganisatie wil dat ons land stopt met handhaven tot het vorig jaar ingevoerde Viapass-systeem naar behoren werkt. Zij roept de Nederlandse minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu op met de Belgische gewestelijke en federale collega's te gaan praten.



Ook moeten er lagere boetes komen voor truckers die te goeder trouw zijn en dagkaartjes voor transporteurs die niet vaak door België rijden. Dat vrachtwagenchauffeurs die gecontroleerd worden meteen hun boete moeten voldoen, vindt TLN ook niet acceptabel. "Als ik met de auto in België een snelheidsovertreding maak, krijg ik die boete gewoon thuis. Dat moet hier toch ook gewoon kunnen?'' aldus een woordvoerder.