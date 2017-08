53-jarige man in Antwerpen in Schelde terechtgekomen: zoekactie gestaakt

Door: redactie

De zoekactie naar een 53-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag ter hoogte van de Antwerpse Sint-Michielskaai in de Schelde is terechtgekomen, is kort na 3 uur gestaakt. Dat meldt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. De brandweer ondernam nog een poging om de man terug te vinden door de rivier tot in Oost-Vlaanderen af te varen, maar kon de man niet vinden. Op de Schelde staat nu een sterke stroming.