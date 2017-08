Bestuurder neemt vier liftende tienermeisjes mee, vlucht voor alcoholcontrole en crasht met 160 km/u

Bart Boterman

22/08/17 - 11u02

De auto reed door de werken en knalde met 160 km/u tegen de wand van een diepe put aan het einde. Een gasleiding werd geraakt en er ontstond een lek. © Bart Boterman.

In Oostende zijn afgelopen nacht vier zwaargewonden gevallen tijdens een achtervolging die eindigde in de werken op de Nieuwpoortsesteenweg. Er ontstond een gaslek en het medisch interventieplan werd afgekondigd. Het voertuig met Franse nummerplaat was eerst gevlucht voor een alcoholcontrole ter hoogte van het politiekantoor.

De bestuurder zette het op een lopen en kon voorlopig niet gevat worden In het voertuig zaten zeven personen. Twee mannen en een vrouw hadden aan het Marie-Joséplein vier liftsters uit Leuven opgepikt, bevestigt burgemeester Johan Vande Lanotte. Toen de politie de wagen iets voor twee uur deed stoppen in de Alfons Pieterslaan voor een alcoholcontrole, stapten twee liftsters uit. Daarop reed de bestuurder met open achterdeuren weg waarop een motard in de achtervolging ging. "Het voertuig is door de werken gereden en knalde met 160 km/u tegen de wand van de diepe put aan het einde, nabij het kruispunt met de Northlaan en de Elisabethlaan. Daarbij raakte de wagen de gasleiding en er ontstond een lek", aldus nog Vande Lanotte, die ter plaatse kwam. Lees ook Agent probeert te helpen na ongeval en wordt zelf doodgeschoten

Medisch interventieplan © Bart Boterman. Aangezien de politie ervan uitging dat er vijf slachtoffers waren, werd het medisch interventieplan afgekondigd. "Vijf ambulances van de dienst 100, drie ambulances van het Rode Kruis en drie medische urgentieteams kwamen ter plaatse. We hebben vier personen uit het wrak bevrijd. Ze waren bij bewustzijn, maar liepen breuken op. De vier zijn naar het ziekenhuis overgebracht", zegt luitenant Philip Recour van de brandweer van Oostende.