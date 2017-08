Als prinses op bezoek bij zieke kindjes: mag niet van Disney

BIRGER VANDAEL EN JELLE BRANS

22/08/17 - 05u00

© Borgerhoff.

Voor de Hasseltse zussen Steffi (25) en Laurien (22) Decoutere begon het als een occasioneel verkleedpartijtje, maar hun Anna en Elsa uit 'Frozen'-act werd al snel populair bij kinderen. Tot de zussen een dreigende brief van Disney kregen: ze moesten er onmiddellijk mee ophouden.

Steffi en Laurien - nichtjes van VRT-nieuwsanker Hanne Decoutere - begonnen in 2014 met hun act op een benefiet voor hun intussen overleden neefje Sam Vanhees. Steffi als de serieuze Elsa, Laurien als de speelse Anna: ze waren ervoor gemáákt. Al snel groeide het duo uit tot een populaire verschijning op kinderfeestjes in Limburg. Soms betalend, soms gratis. "Het was ons niet om het geld te doen. We deden ook vrijwilligerswerk in het vluchtelingenhuis en in het ziekenhuis", vertelt Laurien. " Dit was onze passie, we leefden twee jaar als prinsesjes en bouwden een band op met de kinderen."



Het sprookje duurde twee jaar, tot de zussen afgelopen juni op een event plots bezoek kregen van een manager van Disney. "Met het dringende verzoek om op te houden met onze act. We waren er helemaal ondersteboven van. Blijkbaar waren we 'te realistisch' en vormden we dus oneerlijke concurrentie voor Disney. Mensen zouden immers snel bij ons uitkomen omdat we dichterbij en goedkoper zijn dan hun medewerkers. We deden ook alle moeite met dure pruiken en speciaal gekleurde ooglenzen."



Een advocatenbrief volgde. Hoe het afliep, leest u in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken.



Ondertussen heeft Laurien samen met haar vriend een nieuw project met de naam 'Het Wolkenpaleis', een verwijzing naar het neefje Sam "dat vanuit de wolken toekijkt." Voor meer info kan u terecht op hun Facebookpagina.