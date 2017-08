Dader neemt ticketje, wacht beurt af en schiet alleenstaande mama dood

(BJM/KBG/ADPW)

Deze alleenstaande mama, Sara Van Passel (38) uit het Vlaams-Brabantse Wezemaal, werd gisteren op klaarlichte dag doodgeschoten op haar werk. De dader kwam vlak voor de middag binnen in het ACV-kantoor in Diest, waar zij achter het loket zat. De man, die een helm droeg, nam net als de andere cliënten een nummertje en wachtte rustig zijn beurt af. Vervolgens liep hij recht op Sara af en schoot haar zonder te aarzelen neer. De vrouw laat een zoontje van tien achter.



Gisteravond gaf de dader zichzelf aan bij de politie. Het gaat om een Oost-Europeaan van 35 uit Bekkevoort. Het zou mogelijk om een ontevreden klant gaan, maar het parket houdt naar eigen zeggen alle pistes open.



